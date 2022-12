Gifhorn. Auch über die Weihnachtsfeiertage gelten im Helios-Klinikum Gifhorn und in der Helios-Klinik Wittingen die üblichen Besuchsregelungen.

Das Krankenhaus in Gifhorn erinnert an die Hygienemaßnahmen.

Corona-Pandemie Helios-Klinikum ist Gifhorn hält an Maskenpflicht fest

Auch über die Weihnachtsfeiertage gelten im Helios-Klinikum Gifhorn und in der Helios-Klinik Wittingen die üblichen Besuchsregelungen – inklusive weiter bestehender Maskenpflicht. Was besonders zu beachten ist, sagt Pressesprecherin Lisa Iffland.

„Insbesondere bei der aktuellen Infektionslage ist es wichtig, dass Besucherinnen und Besucher auch in den Patientenzimmern ihre FFP2-Masken tragen und ihren negativen Covid-19-Schnelltest zuvor an der Information vorzeigen“, heißt es in der Pressemitteilung von Iffland.

Folgendes gelte in den Helios-Kliniken Gifhorn und Wittingen:

Maximal zwei Besucher pro Patient.

Alle Besucher müssen einen offiziellen negativen Covid-19-Schnelltest vorlegen, auch Geimpfte und Genesene. Ein zu Hause durchgeführter Selbsttest ist nicht ausreichend.

Alle Besucher müssen eine FFP2-Maske im gesamten Gebäude tragen.

Geschwisterkinder dürfen die Geburtsstation in Gifhorn besuchen.

Patienten, die mit COVID-19 infiziert sind, dürfen generell keinen Besuch empfangen.

Besuche auf der Intensivstation müssen vorher mit dem Stationspersonal abgestimmt werden.

Patientenbesuche in Wittingen sind montags bis freitags von 10 bis 16.30 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 15 Uhr möglich. red

