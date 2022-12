Ehrenamtliche möbeln die Wedelheiner Grillhütte wieder auf

Die Grillhütte in Wedelheine erstrahlt in neuem Glanz – dank des Einsatzes des ehrenamtlichen Renovierungsteams. Das hat die Holzkonstruktion mit viel Eigenleistungen wieder aufgemöbelt. Zur Wiedereröffnung gab es ein buntes Fest.

„Das Renovierungsteam hatte zum Tag der offenen Tür geladen und konnten ihre Arbeiten der vergangenen Jahre präsentieren“, teilt Jan Philip Faltin mit. Das Team, bestehend aus zehn ehrenamtlichen Helfern der Dörfer Wedelheine und Wedesbüttel, hat sich in den vergangenen Jahren um die Instandhaltung der Grillhütte gekümmert. „Nach vielen Planungsrunden und einem Budgetplan, wurde die Idee einem Ratsausschuss der Gemeinde Meine präsentiert.“ Und der Rat gab grünes Licht für die Renovierung.

Neuinstallationen sorgen für bessere Luft im Innern

Um bei der Benutzung des in der Hütte installierten Grills eine bessere Luftqualität im Inneren der Hütte zu bekommen, sei ein Wickelfalzrohr inklusive Esse installiert worden, so Faltin. „Ab dem Zeitpunkt wurde sich der Außenverkleidung gewidmet.“ Die wurde abgebaut und entsorgt, anschließend eine neue Isolierung inklusive Verkleidung aufgebracht. Der Innenraum wurde ebenfalls generalüberholt: Dort wurde die Elektrik erneuert und der Flurbereich freundlicher und moderner gestaltet. Faltin: „Insgesamt haben die ehrenamtlichen Helfer bisher 650 Stunden an der Hütte in ihrer Freizeit eingebracht.“

Der Einladung zum Tag der offenen Tür sind nicht nur gefolgt, sondern auch zahlreiche Bewohner aus der Dorfgesellschaft Wedelheine-Wedesbüttel-Martinsbüttel. „Bei bestem Herbstwetter war auch für das leibliche Wohl mit Bratwurst im Brötchen, Stockbrot und geräucherten Forellen auf Graubrot gesorgt.“

Nicht nur in der Grillhütte wurde mit einem offenen Feuer eingeheizt, auch auf dem Vorplatz der Hütte waren Feuerschalen platziert und sorgten für ein schönes Ambiente. Ab dem jetzigen Zeitpunkt steht die Grillhütte zur privaten Nutzung zur Verfügung und kann über das Renovierungsteam unter der Telefonnummer (0172) 6800982 gebucht werden.

Eckdaten Grillhütte Wedelheine

Sitzplätze: 24-26

Feuerstelle: mit Schwenkrost, 120 Zentimeter Durchmesser

Flurbereich: der Flur bietet zwei Theken rechts und links, um ein Buffet anzurichten

Bewirtung: Schankrecht durch Pächter des Dorfgemeinschaftshauses in Abstimmung zwischen Nutzer und Pächter

Außenbereich: Der Vorplatz kann wetterbedingt genutzt werden und bietet ausreichend Platz für Bierzelt-Garnituren und Pavillons.

Parkplätze: vorhanden

Weitere Nachrichten aus Wedelheine

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de