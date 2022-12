Gifhorner Männerchor will sein Jubiläum endlich nachholen

Der Gifhorner Männerchor wollte sein 175-jähriges Bestehen groß mit einem Konzert in der Stadthalle Gifhorn feiern. Zwei Tage vor dem Konzert im März 2020 wurde dem Chor wegen der Corona-Pandemie die Aufführung untersagt. Im kommenden März soll es endlich einen Ersatz dafür geben.

In den Monaten nach Beginn der Pandemie habe der Chor immer wieder versucht, sein Konzert neu anzusetzen, erinnert sich Schriftführer Günther Buhnese. Entweder waren die Pandemie-Werte zu hoch oder organisatorische Gründe sprachen dagegen. Nun, nach drei Jahren, da die Corona-Werte relativ niedrig liegen, habe sich der Chor aus organisatorischen Gründen für eine neue Variante entschieden: Statt des Konzertes in der Stadthalle will der Chor im März 2023 einen Liedernachmittag im Rittersaal des Schlosses Gifhorn veranstalten. „Als Partner konnte die Bläsergruppe Shorty Brass gewonnen werden“, so Buhnese.

Die Chorfreunde des Gifhorner Männerchores, die im Besitz einer Eintrittskarte für das Konzert im März 2020 sind, werden gebeten, diese am Erwerbungsort (Konzertkasse / Männerchor) bis zum 31. Januar 2023 zurückzugeben. Der Kaufbetrag der Karten, die bis zu diesem Termin nicht zurückgegeben wurden, werde einer sozialen Einrichtung gespendet.

