Meldung der Polizei Gifhorner fährt betrunken eine Fußgängerin an

Leicht verletzt wurde eine Fußgängerin in den Mittagsstunden des ersten Weihnachtstags in der Straße Zum Isetal in Gamsen, als sie von einem Auto angefahren wurde – das teilt Polizeisprecherin Marie-Charlott Seffer mit. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Der 52-Jährige aus Gifhorn war mit seinem Hyundai als Linksabbieger aus der Straße am Büchenkamp in die Straße Zum Isetal eingebogen und dort mit der 62-jährigen Fußgängerin zusammengestoßen. Durch den Aufprall stürzte diese zu Boden und verletzte sich leicht.

Nach einem kurzen Gespräch flüchtete der 52-Jährige mit seinem Wagen vom Unfallort. Der Fahrer konnte aber wenig später durch die eingesetzten Beamten an seiner Wohnung angetroffen werden. Dort ergab ein vorgenommener Atemalkoholtest einen Wert von 1,89 Promille Alkohol im Blut. Die Beamten ließen dem 52-Jährigen eine Blutprobe entnehmen und stellten den Führerschein sicher.

Der Gifhorner muss sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. red

