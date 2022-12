RaumConcepts Schubert: Gifhorner Gestalter stellt sich vor

Maler und Lackierer, Bauspar- und Finanzfachmann, dann Gründer und Geschäftsführer: Alexander Schubert hat schon einige Stationen auf seinem Lebenslauf stehen. 2017 gründete der 39-Jährige den Betrieb RaumConcepts und spezialisierte sich auf fugenlose Bäder, Böden und hochwertige Malerarbeiten. Das Team besteht gerade mal aus drei Leuten – Schubert, seiner Frau und einem Mitarbeiter. Schubert erzählt, was RaumConcepts einzigartig macht und welche Projekte der kreative Kopf noch in Arbeit hat.

Viele Stationen bis zur Selbstständigkeit

RaumConcepts ist spezialisiert auf hochwertige Malerarbeiten und Tapeten. Foto: RaumConcepts Schubert

„Ich mache mich selbstständig“, mit dem Satz begann die Reise von Alexander Schuberts Betrieb. Seine Frau lachte ihn mit der Idee anfangs aus. Er besuchte daraufhin den Gründertag in Gifhorn, es folgte der Businessplan und wenig später die Eröffnung von RaumConcepts. Doch so romantisch die Vorstellung der Selbstständigkeit zunächst klingt, sah die Realität erstmal anders aus. „Ich hatte null Kunden am Anfang, keinen einzigen. Freunde und Bekannte wussten von der Eröffnung, aber hier in Gifhorn wusste es keiner. Ich hatte ein Auto, ein bisschen Werkzeug und ein Telefon. So hab ich angefangen.“, erzählt Schubert.

Der gebürtige Chemnitzer lebt seit 1998 in Gifhorn. Es fing für ihn mit der Ausbildung zum Maler und Lackierer an. Den Berufszweig unterbrach er jedoch einige Jahre und arbeitete als Bauspar- und Finanzfachmann bei der Bank. Ganz ablegen konnte Schubert seine künstlerische Leidenschaft aber nicht: „Nie hat mich der Job losgelassen, ich habe immer zuhause rumgewuselt, bei Freunden und Bekannten was gemacht. In der Bank war es dann langweilig, das hat ich nicht mehr gereizt.“ Für kurze Zeit arbeitete Schubert im Vertrieb, bis die endgültige Entscheidung zur Selbstständigkeit fiel. Er startete zunächst einen klassischen Malerbetrieb: „Da habe ich wirklich Raufaser geklebt – die Standardmalerarbeiten“.

Fokus auf fugenlose Bäder, Böden und Designtapeten

Ein besonderer Fokus liegt auf fugenlosen Bädern und individuellen Designs. Foto: RaumConcepts Schubert

Mittlerweile ist Schubert auf fugenlose Bäder, Böden und hochwertige Designtapeten spezialisiert. Den Stil beschreibt er als modern und minimalistisch, vor allem aber individuell: „Nicht jeder Stil passt zu jedem Kunden. Wir können alles individuell gestalten. Die einzige Grenzen die wir haben, ist Budget, nach oben hin ist alles offen.“ Vom Gästebad bis hin zur ganzen Hausgestaltung ist an Projekten alles dabei. 95 Prozent seiner Kunden kommen laut Schubert aus der Region. Momentan lebt der Betrieb vor allem von Privatkunden. „Gerade während Corona war man in einigen Berufen sehr viel zuhause, da möchte man auch eine gewisse Wohlfühloase haben“, erklärt Schubert, der sich für die Zukunft mehr Business-Kunden wünscht.

Hoher Preis für hohe Qualität: Was RaumCocepts ausmacht

Der Ausstellungsraum von RaumConcepts Schubert am Schillerplatz in Gifhorn. Foto: Stine Hasenforther

Seit diesem Jahr hat RaumConcepts einen Showroom am Schillerplatz in Gifhorn, wo Kunden sich erste Eindrücke von der Arbeit verschaffen können. „In den meisten Fällen ist es so, der Kunde kommt zu uns in die Ausstellung und ist erstmal überwältigt, was alles geht. Und das ist nur Mü von dem, was wirklich machbar ist. Mir ist wichtig, die Kunden zu sensibilisieren, dass wir nicht die Billigsten sind – das wollen wir auch gar nicht sein. Die Qualität, die wir abliefern, das geht gar nicht billig.“

Um ihre Arbeiten zu teilen, nutzt RaumConcepts vor allem Social Media: „Wir machen viel mit Facebook und Instagram, tagtäglich. Das sind absolute top Plattformen für uns, über die wir visuell viel darstellen können.“ Ein Lieblingsprojekt von Schubert war die Neugestaltung des Spielertrakts, inklusive Umkleiden, Spielereingang, -einlauf und Geschäftsstelle für die Grizzlys Wolfsburg 2019.

Engagement für Gifhorn

Der kreative und perfektionistische Schubert, wie er sich selbst beschreibt, sprudelt vor Ideen, die er neben seinem eigentlichen Handwerk umsetzen möchte. So ist das eigene Modelabel „Famos“ in Arbeit, in dessen Logo die verschiedenen Designoberflächen von RaumConcepts zu finden sind. Für den guten Zweck spendet Schubert regelmäßig an Projekte aus der Region, allen voran dem Tierschutzverein Gifhorn. Für das kommende Jahr plant Schubert außerdem einen Adventsmarkt für Selbstgemachtes in Gifhorn: „Ich möchte einen Mehrwert bieten und der Region etwas zurückgeben.“

