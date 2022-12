Sicher nach Hause: die Silvesternacht in Gifhorn

Gifhorn. Nach der Party nach Hause, aber wie? Alle Infos rund um die Fahrpläne in Gifhorn in der Silvesternacht. Was die Polizei außerdem rät.

Wer an Silvester vor hat, außerhalb Gifhorns das neue Jahr zu feiern, der sollte entweder kräftig vorschlafen oder sich einen guten Plan B überlegen. Denn Sonderfahrzeiten über den Jahreswechsel gibt es weder bei den Bussen der Verkehrsgesellschaft VLG, noch bei den Zügen von Enno oder Erixx. Das Taxiunternehmen Hoffmann in Gifhorn kündigt Wartezeiten an. Die Polizei Gifhorn rät vor allem jungen Leuten dazu, den Nachhauseweg im Vorhinein zu planen.

Taxiunternehmen Hoffmann nur mit halber Besetzung

Fabian Hoffmann, Geschäftsführer von Taxi Hoffmann, meldet, dass sein Unternehmen nicht von der Grippewelle verschont geblieben ist. 60 Prozent seiner Angestellten fallen derzeit krankheitsbedingt aus. In der Silvesternacht rechne er nur mit der Hälfte seines Teams. Von 16 Taxen könnten vermutlich nur 8 zum neuen Jahr eingesetzt werden. Ab ein Uhr nachts werde das Taxiunternehmen Hohls aus Isenbüttel aushelfen. Von den gerade mal sechs Taxiunternehmen im Landkreis sei Taxi Hoffmann der einzige Betrieb, der rund um die Uhr fahre. „Es stehen keine Großveranstaltungen an, deshalb gehe ich davon aus, dass wir die Versorgung im Stadtgebiet ohne Probleme hinkriegen. Die Leute sollen früh genug anrufen und dann müssen sie eben mit Wartezeiten rechnen. Von einer halben bis dreiviertel Stunde Wartezeit kann man wahrscheinlich ausgehen“, so Hoffmann.

VLG-Busse fahren an Silvester bis 16 Uhr

Wie die Verkehrsgesellschaft im Landkreis Gifhorn (VLG) mitteilt, fährt der Busverkehr am Silvestersamstag wie an anderen Samstagen auch, bloß mit vorgezogenem Betriebsschluss zwischen 15 und 16 Uhr. Wer nach 16 Uhr also noch an der Bushaltestelle wartet, wird dort auch im nächsten Jahr noch stehen. Ab Sonntag, dem 1. Januar, fahren die Busse wieder nach Regelfahrplan für sonn- und feiertags.

Erixx und Enno halten sich an regulären Fahrplan

Die Zuganbieter Erixx und Enno behalten ihre regulären Fahrpläne bei. So fährt der letzte Erixx RB47 nach Braunschweig in der Silvesternacht um 23.16 Uhr von Gifhorn Stadt und um 23.21 Uhr von Gifhorn Süd ab. Der erste Zug fährt wie gewohnt am Sonntag um 5.16 Uhr, bzw. um 5.21 Uhr Richtung Braunschweig. In der Gegenrichtung fährt der letzte RB47 von Braunschweig nach Gifhorn um 0.03 Uhr und der frühste um 6.03 Uhr.

Die Zuggesellschaft Erixx kündigt außerdem an, dass wegen einer derzeit hohen Krankheitswelle im Unternehmen mit kurzfristigen Zugausfällen zu rechnen ist und sich der bestehende Personalengpass voraussichtlich bis in das neue Jahr 2023 noch verstärken wird.

Der späteste Enno RE30 fährt in der Silvesternacht von Gifhorn Süd um 0.31 Uhr Richtung Hannover, der eheste am Sonntag wieder um 5.31 Uhr. Entgegengesetzt kommen die Leute aus Hannover um 0.48 Uhr zurück nach Gifhorn und wieder um 5.48 Uhr.

Polizei rät jungen Leuten zur Vorbereitung

Hans-Heinrich Kubsch aus dem Präventionsteam der Polizei Gifhorn rät vor allem jungen Leuten, sich vor der Silvesternacht Gedanken zu machen, wie sie nach Hause kommen. Insbesondere diejenigen, die auswärts feiern wollen und mit dem Auto unterwegs sind. Sie sollten laut Kubsch vorher festlegen, wer aus der Gruppe Fahrer ist und auf Alkohol verzichtet. Andernfalls rät er: „Es kann immer passieren, dass man doch Alkohol trinkt, obwohl das nicht geplant war. Packt euch zur Sicherheit lieber ein paar Sachen ein, schmeißt eine Luftmatzrate ins Auto, gebt den Autoschlüssel beim Gastgeber ab und schlaft bei euren Freunden.“ Vor allem aber appelliert Kubsch an die jungen Leute, sich unter Alkoholeinfluss nicht zu überschätzen: „Oft denkt man dann: Das schaffe ich irgendwie. Und das kann tödlich enden. Wer nicht mehr in der Lage ist, Auto zu fahren, sollte sich auch nicht noch aufs Fahrrad setzen, geschweige denn einen E-Scooter nehmen.“ Für die E-Scooter gelten nämlich die gleichen Regeln wie für andere Kraftfahrzeuge auch. Diejenigen, die zu Fuß unterwegs sind, sollen laut Kubsch darauf achten, dass sie gut sichtbar sind. „Wenn ihr gar nicht wisst, wie ihr nach Hause kommt, dann ruft jemanden an, der euch abholen kann.“

