Gifhorns Kreiskantor gibt Konzert: Ohne Strom und Heizung

Kreiskantor Raphael Nigbur will aus der Not eine Tugend machen: Für Freitag, 6. Januar, um 16 Uhr, hat er angesichts der Energiepreiskrise in der St.-Nicolai-Kirche in Gifhorn ein besonderes Orgelkonzert angesetzt – das „Energiesparkonzert“. Und das heißt: Kerzenlicht und warme Decken ersetzen Scheinwerfer und Heizung.

„Bei diesem Konzert erwartet Sie keine aufgeheizte Kirche mit Festtagsbeleuchtung“, heißt es in der Ankündigung. Selbst die Orgel auf der Empore, der Nigbur stimmungsvolle Musik für Weihnachten, Neujahr und Epiphanias aus mehreren Jahrhunderten entlockt, muss ganz ohne Strom auskommen: „Die Blasebälge, die die Pfeifen mit dem nötigen Wind versorgen, kann man auch manuell beziehungsweise mit den Füßen bedienen.“ Das übernehmen dann zwei Kalkanten – so werden die Bälgetreter, die die Luftversorgung des Orgelinstruments mit ihrer Muskelkraft sicherstellen, klassischerweise auch genannt.

Der Eintritt ist frei. Und die Kollekte am Ausgang ist für diejenige gedacht, die das Konzert ohne elektrischen Strom erst ermöglichen: für die beiden Bälgetreter, denen damit ein stärkendes Abendessen gegönnt werden soll. red/rs

