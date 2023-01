Trio ClariNoir spielt Ende Januar im Gifhorner Schloss

Gifhorn. Die Gruppe nimmt die Zuhörer auf Einladung des Gifhorner Kulturvereins mit auf eine Reise: „Mozart On The Road“.

Das vielfach ausgezeichnete Trio ClariNoir ist am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr mit seinem Programm „Mozart On The Road“ zu Gast im Gifhorner Rittersaal. Dazu lädt der Gifhorner Kulturverein ein.

Mozart begleitet das Trio seit seiner Gründung im November 2013. Mozart bleibt für Klarinettisten durch sein Klarinettenkonzert ein lebenslänglicher Partner. Was lag also näher, als ihn – Mozart – mit auf ihren Weg einzuladen, über die Straßen und durch die Städte und Zeiten zu ziehen und den Globus gemeinsam musikalisch zu erkunden? Jazz in New York, Tango in Buenos Aires, ein Liebeslied in Taipei und Klezmer in Odessa. Der Besuch beim Kollegen Schumann in Leipzig wird eingeschoben.

ClariNoir war für den Opus Klassik nominiert

Dieter Mack, Kompositionsprofessor aus Lübeck war als Geburtshelfer von ClariNoir dabei. Er komponierte sein Trio Infernale für das Trio. ClariNoir spielt als Stipendiat von Yehudi Menuhins gegründetem Musikvermittlungsprogramm „Live Music Now“ an verschiedenen Orten, wo Kinder, Jugendliche und Erwachsene wenig mit klassischer Musik in Berührung kommen.

2020 ist ClariNoir für den Opus Klassik in den Kategorien „Nachwuchskünstler/in des Jahres“, „Kammermusikeinspielung des Jahres“, „Klassik ohne Grenzen“ und „Innovatives Konzert“ nominiert worden.

Eintrittskarten für das Konzert im Gifhorner Schloss sind in der Vorverkaufsstelle, Steinweg 3 in Gifhorn, Telefon (05371) 813924, online und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

