Operngesang in der Stadthalle Dienstagabend wird in Gifhorn „Die Nacht der 5 Tenöre“

Ein Klassiker kommt am kommenden Dienstag in die Gifhorner Stadthalle: „Die Nacht der 5 Tenöre - Musica del mondo“ mit den Sängern Vincenzo Sanso, Luigi Frattola, Orfeo Zanetti, Yvailo Yovchev und Momtchil Karaivanov. Für die Vorführung in Gifhorn gibt es noch Restkarten im Vorverkauf und an der Abendkasse, sagt Ralf Grefkes vom Veranstalter RGV Event.

„Mit der Leidenschaft für die Musik erreichen wir Jahr für Jahr Tausende von Gästen mit unserer Klassik-Konzert-Reihe, die in Fachkreisen … als Klassik-Konzert der Extraklasse bezeichnet wird, die nun seit 19 Jahren jährlich in großen Konzerthäusern gastiert“, schreibt Grefkes in einer Mail an die Redaktion.

Viele treue Fans in unterschiedlichen Altersgruppen kämen europaweit, um eins der Konzerte zu sehen und vor allem, „um diese einzigartigen Stimmen zu hören“. Denn: Diese gehörten zu den fünf stimmgewaltigen Tenören, die sonst in den renommiertesten Opernhäusern der Welt auf der Bühne stünden, für “Die Nacht der 5 Tenöre“ jedoch regelmäßig zusammenkämen, um in Begleitung eines Sinfonieorchesters ihr Publikum mit den bekanntesten Liedern zu verzaubern, die die Klassik-Welt zu bieten hat.

Wie in der Welt von „Tosca“, „Aida“, „Rigoletto“ und „Otello“

Seit mehr als 15 Jahren begeistern die Star-Tenöre Tausende von Opernfreunden. Mit ihrer Konzertreihe “Die Nacht der 5 Tenöre“ tauchen diese ein in die Welt von „Tosca“, „Aida“, „Rigoletto“, „Otello“, „Turandot“, „La Traviata“, „Carmen“ und vielen mehr.

Begleitet werden sie dabei vom renommierten Plovdiv Symphonic Orchestra unter der Leitung des international gefeierten Dirigenten Nayden Todorov. Das Orchestra wurde im Jahr 1997 gegründet und kann mittlerweile auf über 800 Live-Auftritte allein in Europa zurückblicken. Der Schwerpunkt des Repertoires liegt dabei auf Arien bekannter Opern wie beispielsweise aus “Aida“, “Nabucco“, “Tosca“, “Carmen“ und “La Traviata“ oder auch aus Opern wie “Der Zigeunerbaron“. Zusätzlich erklingen berühmte italienische Canzone, was eine faszinierende Mischung des Programms ausmacht.

Das Plovdiv Symphonic Orchestra begleitet die Sänger

Seit geraumer Zeit verbinden das Plovdiv Symphonic Orchestra ihre Opern - Symphonietätigkeit mit populärer Popmusik. Ihre besondere Qualität zeigte sich bei den Zusammenarbeit mit namhaften Künstlern wie zum Beispiel dem berühmten Solisten Roger Hodgson (ehemals Supertramp) und im kommenden Sommer mit Anastacia.

Unterstützung erhalten Orchester und Tenöre von einer euphonisch weiblichen Stimme – von Andrea Hörkens. Die europaweit gefragte Sopranistin führt moderierend durch die Gala-Veranstaltung und avanciert mit ihrer charmanten, liebenswerten Art mit gleichbleibender Regelmäßigkeit binnen kürzester Zeit zum gefeierten Publikumsliebling.

