Zum Tag des Patienten: Kinder malen fürs Helios-Klinikum Gifhorn

Bereits 2021 hat das Helios-Klinikum in Gifhorn eine Malaktion zum Thema Handhygiene ins Leben gerufen. An diesen Erfolg soll nun zum Tag des Patienten am 26. angeknüpft angeknüpft werden, sagt Pressesprecherin Lisa Iffland. Dieses Mal dreht sich der Kindermalwettbewerb rund um die Erfahrungen im Krankenhaus.

„Zum Tag des Patienten am 26. Januar möchte das Gifhorner Helios Klinikum alle Kinderhände zum Erschaffen auffordern“, heißt es in der Pressemitteilung dazu. Viele Kinder hatten bereits Kontakt mit einem Krankenhaus oder können sich viel darunter vorstellen. Für den Malwettbewerb sollen sie ihre Erfahrungen, Träume oder Wünsche zu Papier bringen. Dabei könne der Fantasie freien Lauf gelassen werden.

Eingeladen mitzumachen sind Kinder bis 14 Jahre. Zu gewinnen gibt es für die drei kreativsten Kunstwerke jeweils einen 30-Euro-Gutschein für das Kaufhaus Schütte in Gifhorn. Außerdem werden alle eingereichten Kunstwerke im Klinikum ausgestellt.

Und so geht’s

Material:

Maluntergrund = Papier, Pappe, etc.

Farben = Fingermalfarben, Buntstifte, Wasserfarben etc.

Was:

Ein fertiges Bild

Tema Krankenhaus

Auf die Rückseite des Bildes notieren: 1. Überschrift des Bildes / 2. Name, Vorname, Alter der Künstlerin/des Künstlers/ 3. Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse)

Einsendeschluss:

26. Januar 2023

Das fertige Bild geht per Post an:

Helios Klinikum Gifhorn

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de