Leben und arbeiten unter einem Dach

Das Künstlerhaus Meinersen, ein prächtiges Fachwerkhaus aus dem Jahr 1765, wurde 1989 als Arbeits- und Begegnungsstätte für Künstler eingerichtet. Das ehemalige Haus des Amtsrichters zu Meinersen bietet Platz für Kunst-Stipendiaten mit Atelier und Wohnraum sowie für Ausstellungen. Für Künstler Jochen Weise ist es seit sechs Jahren sein Zuhause.

Wenn sich Jochen Weise nach dem morgendlichen Kaffee auf den Weg ins Atelier macht, dann braucht er nur wenige Schritte über den Flur zu gehen. Denn der 1946 in Gleichen bei Göttingen geborene Maler wohnt und arbeitet unter einem Dach. „Ich lebe das Leben, das ich mir schon als 12-Jähriger ausgemalt habe“, sagt der künstlerische Berater des Künstlerhauses. Weises künstlerische Reise beginnt 1961 zunächst mit der Lehre zum Werkzeugmacher und technischen Zeichner. „Meine Eltern wollten, dass ich erst einmal etwas Vernünftiges lerne“, erzählt Weise und lächelt. In seiner Freizeit findet man ihn auf dem Fußballplatz. Weise steht bis 1987 unter anderem für Göttingen 05 und Hannover 74 im Tor. Nach zehn Jahren Fabrikarbeit nimmt der Niedersachse 1970 sein Malereistudium an der Fachhochschule Hannover auf, vier Jahre später wechselt er an die Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Nach den ersten Arbeitsjahren als freischaffender Künstler erhält Jochen Weise 1987 ein Reisestipendium des Alexander Dorner Kreises. „Ich bin drei Monate mit dem Fahrrad durch Tibet gefahren“, schwärmt er heute noch.

Was kaum drei Jahre später folgt, ist der komplette Gegensatz. Als erster Stipendiat zieht Jochen Weise 1990 mit einem Atelierstipendium der Niedersächsischen Sparkassenstiftung ins Künstlerhaus Meinersen ein. Für Weise dennoch kein Kulturschock. „Ich kannte ja dörfliche Strukturen von meinem Heimatort her“, sagt der Maler. Mit seiner offenen Art findet er schnell Freunde, tritt Vereinen bei, engagiert sich über den kulturellen Bereich hinaus. Doch Weise zieht es weiter. Hannover und Berlin sind seine nächsten Arbeitsorte. 2012 kehrt Weise an die Oker zurück. „Ich wurde ins Künstlerhaus eingeladen, um eine Ausstellung als ehemaliger Stipendiat zu machen“, erzählt Weise. Als der Vorstand ihm den Job als künstlerischen Berater und die Atelierwohnung zur Miete anbietet, schlägt Weise zu.

Seither betreut Jochen Weise auch die zwei Stipendiaten, die zeitlich versetzt mit ihm im Haus wohnen und arbeiten. „Der Verein Künstlerhaus Meinersen sowie das Haus selbst sind mittlerweile überregional und international bekannt und genießen in Kunstkreisen ein sehr hohes Ansehen“, verdeutlicht Weise. Die Stipendium seien sehr beliebt. 40 bis 50 Bewerber pro Jahr, auch aus dem Ausland. „Ziel ist es, junge zeitgenössische Kunst zu fördern und gleichzeitig dem kulturellen Angebots der Region aktuelle Impulse zu geben“, erklärt Weise.

Daher sollen die Stipendiaten auch nicht im stillen Kämmerlein vor sich hinarbeiten, sondern die Öffentlichkeit an ihrer Kunst teilhaben lassen. So findet immer eine Abschlussausstellung am Ende des Stipendiums statt. Außerdem muss der Stipendiat mindestens ein Projekt der zeitgenössischen Kunstvermittlung konzipieren und durchführen. „Es soll im Bezug zum eigenen Werk stehen und ebenfalls die Öffentlichkeit durch Veranstaltungen und Kursen beteiligen“, erklärt der Kurator.

STIPENDIUM Das Stipendium des Künstlerhauses Meinersen ist auf maximal zwölf Monate ausgelegt. Das Künstlerhaus ist für die Organisation und Durchführung zuständig. Bewerben können sich Absolventen von Kunsthochschulen bis zu einem Höchstalter von 35 Jahren mit Schwerpunkt Künstlerische Malerei und Zeichnung. Leistungen: Miet- und nebenkostenfreier Aufenthalt (Wohn- und Atelierraum) sowie eine monatliche Unterstützung in Höhe von 800 Euro. Präsenzstipendium: Der Stipendiat hat vorwiegend im Künstlerhaus zu wohnen und zu arbeiten.