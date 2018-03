Bürger fahren für Bürger nach Plan

Wie kann man die Mobilität der Bürger – sowohl der älteren und jungen als auch der mit Handicap – erhöhen, wenn der Öffentliche Nahverkehr Lücken aufweist? Ganz einfach: Die Bürger fahren selbst einen Linienbus – ehrenamtlich. Das ist die Idee der Menschen, die den Bürgerbus Samtgemeinde Meinersen (BBUS) ins Leben gerufen haben. Seit einem halben Jahr ist der Mercedes Sprinter mit acht Sitzplätzen und Niederflurausstattung nun unterwegs.

„Die Vereinsgründung am 23. April 2016 hatte einen Vorlauf von einem Jahr“, erzählt der Vorsitzende Rainer Rinke. In einer Umfrage wurden vorher die Wünsche der künftigen Fahrgäste abgefragt: „Die waren kunterbunt. Die Menschen wollen zum Arzt kommen, zur Kirche, zum Supermarkt und vor allem zum Bahnhof in Ohof.“ Das ist ganz im Sinne des Vereins, wie Rinke ergänzt: „Wir wollen zu den bestehenden Linien neue Verbindungen herstellen.“ Der Bürgerbus soll eine Ergänzung sein, keine Konkurrenz. Der Wagen fährt auf Konzession des Linienbetriebs Bischof-Brauner in Wesendorf, der wie die Samtgemeinde im Vorstand vertreten ist.

Für die Initiatoren gab es viel zu tun: Während der Wagen geordert wurde, war auch ein Linienplan zu erstellen. Und das war gar nicht so einfach, den Wagen so zu takten, dass er Anschlüsse zu Bus und Bahn bekommt, aber auch keine Strecken doppelt fährt und bestehenden Linien keine Fahrgäste wegnimmt. Derzeit gibt es 42 Haltestellen. „Der Bus startet 7.30 Uhr in Hahnenhorn und stoppt um 12 Uhr in Hillerse“, so der Vorsitzende, „die zweite Schicht fährt die Strecke zurück.“ Also braucht der Verein zwei Fahrer am Tag, zehn in der Woche. Der Fahrdienstleiter Gerhard Wolf aus Hillerse kann auf einen Pool von 23 freiwilligen Fahrern zurückgreifen. Aber die wollen organisiert sein: Mal ist jemand krank, mal ist jemand wochenlang im Urlaub. Aber Rinke weiß: „Bei den Ehrenamtlichen hängt sehr viel Herzblut dran.“

Einen verantwortungsvollen Job hat auch der Schatzmeister Christian Jacobi: „Wir sind schließlich ein wirtschaftlicher Betrieb.“ Für den Kauf des 3,5-Tonners gab es das Geld von der Landesnahverkehrsgesellschaft, dem Landkreis und der Samtgemeinde, aber die Betriebskosten muss der Verein nun nun selbst reinholen. „Wir fahren 400 Kilometer am Tag, das kostet 50 Euro Diesel am Tag“, rechnet Jacobi vor. Aber die Fahrpreise kann der Verein nicht bestimmen – „auch wir sind an den Tarifverbund gebunden“. Und die Tickets reichen bei Weitem nicht, die Kosten auszugleichen. „Deshalb sind wir auf Zuschüsse und Sponsoring angewiesen.“ Bald steht schon die erste Inspektion an, und der erste Satz Reifen ist hinüber.

„Uns war klar, es wird nicht einfach“, sagt Pressesprecher Ulf Neumann, es gebe viele Hürden am Anfang. Und der Verein sei noch am Springen. „Aber der Bus strahlt viel Atmosphäre aus.“ Das ist wohl auch ein Grund dafür, dass die Zahl der Fahrgäste kontinuierlich steigt.

DER GEMEINSAM-PREIS Am 17. Mai ehrt unsere Zeitung mit dem Braunschweiger Dom zum 15. Mal Menschen für ihr Bürgerengagement. In den nächsten Wochen stellen wir hier täglich die Kandidaten für den Preis vor. Heute: Bürgerbus Samtgemeinde Meinersen e.V. Das Ziel: Die Förderung, Verbesserung und Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs für die Bürger durch den ehrenamtlichen Betrieb und das Fahren eines Linien-Kleinbusses nach einem festen Fahrplan. Die Partner: Das Verkehrsunternehmen Bischof-Brauner als Konzessionär, Samtgemeinde Meinersen, Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, Sibylla-Merian-Gymnasium Kontakt: Vorsitzender Rainer Rinke, Am Staugraben 11, 38539 Müden/Aller. (0 53 75) 67 73, E-Mail: bbus-meinersen@web.de