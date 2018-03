Hilfeverein muss Service einstellen

Die Mitglieder der Flüchtlingshilfe Samtgemeine Meinersen trafen sich zu Jahresversammlung, an der die ehemalige Vorsitzende Ellen Reck-Neumann, Thomas Spanuth, stellvertretender Samtgemeinde- Bürgermeister, und Gerda Schulze-van Dijk (Grüne) teilnahmen, heißt es in einer Mitteilung für die Presse. Breite Diskussion erfuhr der Punkt „Ausblick“, den der neue Vorsitzende Ulf Neumann referierte. So müsse...