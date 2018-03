Blutspende in Ahnsen

Ahnsen Der DRK Ortsverein Meinersen und die Freiwillige Feuerwehr Ahnsen laden ein zur Blutspende am Dienstag, 3. April, in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Ahnsen. Mitbringen sollten die Blutspender/innen ihren Blutspenderpass und Personalausweis. Bei Erstspendern reicht ein...