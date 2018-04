In 20 Oldtimern nach Südtirol

Das machte Lust auf mehr: Im vergangenen Jahr ging es für Rolf Hoyer und seine Oldtimer-Freunde hoch in den Norden zu Estlands Hauptstadt Tallinn, nun zieht es die Gruppe weit in den Süden ins Langtauferer Tal (Vallelunga) in Südtirol. 40 Fahrer in 20 Fahrzeugen – das exklusivste ist ein 328 GTS...