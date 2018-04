Kulturverein lädt zum Mittagstisch mit Musik

Hillerse Der Kulturverein Hillerse lädt zum 3. Mal zu einem „Musikalischen Mittagstisch“ am Sonntag, 6. Mai, um 12 Uhr nach Hillerse in den „Gasthof an der Oker“ ein, Am Brink 2,. Eingeladen sind wie immer Jung und Alt, Radfahrer, Fußgänger, alle Freunde der Musik und alle Menschen, die sich gern bei einem...