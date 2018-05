20 000 Euro mehr für die Jugendarbeit

Das Mehrgenerationenhaus am Gajenberg steht nun kurz vor dem offiziellen Bezug. Wie Fachbereichsleiter Lutz Hesse im Ausschuss für Familien, Senioren, Soziales und Integration berichtete, steht dieser am 28. Mai an. Eine Eröffnung folgt am 20. Juni mit anschließendem Tag der offenen Tür. Das...