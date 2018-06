Zwölf Jugendwehren messen sich

Meinersen Der Samtgemeindewettbewerb der Jugendfeuerwehr Fahle Heide findet am morgigen Samstag, 16. Juni, statt. Ausgerichtet wird er von der Jugendfeuerwehr Müden auf dem Schulsportplatz Am Gajenberg in Meinersen. Bei dem Wettbewerb messen sich die Brandschützer mit den anderen Gruppen der Samtgemeinde....