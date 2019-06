Radwegbefestigung: L 414 bei Ohof nur halbseitig befahrbar

Auf der Landesstraße 414 in Ohof (Landkreis Gifhorn) müssen sich Verkehrsteilnehmer ab Mittwoch, 26. Juni, auf Behinderungen einstellen. Grund sind Befestigungsarbeiten am Radweg von der Einmündung in die B 214 in Richtung Seershausen. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Dienstag in Wolfenbüttel hin.

Arbeiten dauern eineinhalb Wochen

Wie die Behörde weiter mitteilte, finden die Arbeiten auf der L 414 (Alte Bundesstraße) auf rund 250 Metern Länge statt und dauern rund eineinhalb Wochen. Der Radweg wird in dieser Zeit voll gesperrt, der Radverkehr wird über die Fahrbahn geleitet. Der Verkehr auf der Landesstraße wird halbseitig mit Hilfe einer Baustellenampel geregelt, die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert.

Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 70.000 Euro und werden vom Land Niedersachsen getragen. Die Landesbehörde bittet um Verständnis und besondere Rücksichtnahme im Baustellenbereich.