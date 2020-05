Telekom treibt LTE-Ausbau in Hillerse und Meinersen voran

Die Telekom kündigt den Neu- und Ausbau der LTE-Standorte Hillerse und Meinersen an. Dadurch Sie verspricht dadurch eine Steigerung der Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und eine Verbesserung der Bandbreite. Auch der Empfang in den Gebäuden soll sich dadurch verbessern.

Die Telekom betreibt im Landkreis Gifhorn jetzt 55 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liegt bei rund 98 Prozent. Und der Ausbau geht weiter. Bis 2022 sollen noch weitere 16 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 32 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant.

Beim Ausbau des Mobilfunknetzes ist die Telekom auf die Zusammenarbeit der Kommunen angewiesen, um notwendige Flächen für die Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort anbieten möchte, kann sich an das Telekom-Tochterunternehmen Deutsche Funkturm (www.dfmg.de) wenden. Sie mietet geeignete Flächen an.

Die Telekom baut in 2020 bis zu 2000 neue Mobilfunkstandorte. Darüber hinaus werden die Internet- und Mobilfunk-Kapazitäten durch Erweiterungsmaßnahmen an über 10 000 weiteren Standorten gesteigert. Der LTE-Ausbau ist auch deshalb wichtig, weil alle Standorte im zukünftigen 5G-Netz genutzt werden.

Wer mehr darüber erfahren will, wie LTE an seinem Wohnort verfügbar ist, kann sich dazu unter www.telekom.de/netzausbau informieren. Kunden können sich außerdem kostenlos unter 0800 330 1000 beraten lassen. Auch die Mitarbeiter im Telekom-Shop in der Nähe oder der Fachhändler helfen gerne weiter.