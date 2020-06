Immer up to date: Carsten Krajewski entwickelt Meinersen-App

Immer top informiert sein über die Heimatgemeinde – dieses Ziel hatte Carsten Krajewski aus Meinersen vor Augen – und es umgesetzt. „Die Idee habe ich schon ganz lange gehabt“, sagt der Beamte. „Es gibt für jede Stadt eine App – warum nicht auch für die Kleinen?“, dachte er sich.

Gedacht – getan! Der 47-jährige Meinerser setzte die Idee für seine Gemeinde um und brachte nun die Meinersen-App auf den Markt. Hier erhalten die rund 8200 Einwohner Informationen aus den elf Ortsteilen der Gemeinde, zu der neben Meinersen auch Ahnsen, Böckelse, Hardesse, Höfen, Hünenberg, Ohof, Päse, Seershausen, Siedersdamm und Warmse gehören.

Carsten Krajewski hat die Meinersen App entwickelt. Foto: Jens Neumann / regios24

Von den Speisekarten der Gasthäuser, die hier einfach einzusehen sind, den Ansprechpartnern der Vereine, den Öffnungszeiten und Adressen der Einzelhändler, den Abholterminen und Veranstaltungen bis hin zu den Telefonnummern der Notdienste – die Meinersen-App bietet den Benutzern einen guten Überblick – „und das alles in einer Quelle“, macht Krajewski in einem Bericht an die Presse deutlich. Selbst der Fahrplan des Bürgerbusses ist hier nachzulesen.

„Mir geht es darum, die Einzelhändler, die Vereine und Ehrenamtlichen vor Ort zu unterstützen“, unterstreicht der 47-Jährige. Von Meinersern für Meinerser – das war die Grundidee, „das ist der Beitrag, den ich leisten kann. Es ist eine super Sache, die Menschen vor Ort direkt zu erreichen.“

Drei Wochen lang hat er Tag für Tag an der App getüftelt. Das Smartphone meldet sich per Push-Nachricht und teilt den Benutzern mit, dass das Blumengeschäft an der Hauptstraße zusätzlich geöffnet hat. Ein Hinweis auf ein besonderes Angebot der Fleischerei oder des Schreibwarenhändlers könnten hier ebenso „aufploppen“ wie eine zeitnahe Veranstaltung des Kulturvereins oder der Freiwilligen Feuerwehr, aber auch ein anstehendes Fußballspiel im Pappelstadion oder im Waldstadion von Seershausen. Die Informationen melden Vereine oder Unternehmen an Krajewski, der diese dann einpflegt und als online-stellt.

Der große Vorteil gegenüber einer Homepage: Mit der Meinersen-App sollen gezielt die Menschen erreicht werden, die es auch betrifft – und nicht irgendwen in einem anderen Bundesland oder gar im Ausland, heißt es weiter. „Man erhöht seine Reichweite genau dort, wo man es haben will“, zeigt Krajewski auf und ergänzt schmunzelnd: „Reich werde ich mit der App nicht. Aber es macht mir Spaß, es ist mein Hobby.“