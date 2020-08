Merian-Gymnasium ist Landes-Energiesparmeister

Das Sibylla-Merian-Gymnasium Meinersen hat die Jury mit ihrem Klimaschutz-Projekt überzeugt und gewinnt den Energiesparmeister-Landestitel in Niedersachsen. Im Kampf gegen CO 2 -Emissionen und Plastikmüll haben die Gymnasiasten verschiedene Bildungsmaßnahmen wie eine Wanderausstellung und medienwirksame Müllsammelaktionen in der Öffentlichkeit erarbeitet. Damit wollen die Klimaschützer das gesellschaftliche Bewusstsein für den Klima- und Umweltschutz schärfen. In diesem Jahr haben sich insgesamt 319 Schulen bei dem vom Bundesumweltministerium beauftragten Wettbewerb beworben. Das Engagement des Gymnasiums wird mit 2500 Euro, einer Projektpatenschaft mit der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg und der Chance auf den mit weiteren 2500 Euro dotierten Bundessieg belohnt.

Online-Abstimmung für den Bundessieg

Im Wettbewerb um den Bundessieg tritt das Sibylla-Merian-Gymnasium Meinersen gegen die fünfzehn anderen Landessieger an. Wer „Energiesparmeister Gold“ wird, entscheidet eine Online-Abstimmung bis 14. September 2020 auf www.energiesparmeister.de/voting.

Die Paten unterstützen ihren Energiesparmeister bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Online-Abstimmung über den Bundessieger. Für die Gymnasiasten aus Meinersen übernimmt die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg die Patenschaft: „Die Schüler setzen sich aus eigener Kraft und mit großem Aufwand für mehr Klimaschutz ein. Bei ihrem Kampf gegen klimafeindliche Emissionen und Plastikmüll erreichen sie eine breite Öffentlichkeit“, sagt Marko Fährmann, Leiter der Sparkassen-Filiale Meinersen.

Preisverleihung am 18. September

„Wir wünschen den jungen Klimaschützern für die Zukunft weiterhin mediale Aufmerksamkeit für ihre Aktionen und große Unterstützung für die tolle Wanderausstellung.“

Welches Projekt am erfolgreichsten Stimmen gesammelt hat und Bundessieger wird, erfahren die Teilnehmer des Schulwettbewerbs während der Preisverleihung am 18. September 2020. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Preisverleihung in diesem Jahr als Online-Veranstaltung statt. Schirmherrin des Energiesparmeister-Wettbewerbs ist Bundesumweltministerin Svenja Schulze.

red