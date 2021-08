Busbahnhof in Meinersen

Busbahnhof in Meinersen Busbahnhof am Meinerser Schulzentrum wird ab 11. August ausgebaut

Meinersen. Die Arbeiten am Busbahnhof am Schulzentrum Gajenberg in Meinersen kosten rund eine Million Euro. Für die Samtgemeinde gibt es Zuschüsse.