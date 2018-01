Alle wollen dem krebskranken Emil helfen

Das „Team Emil“ sitzt in der abendlichen Runde bei Familie Jäschke und kann es gar nicht fassen, was für eine Welle der Hilfsbereitschaft für den an Leukämie erkrankten Emil aus Bechtsbüttel sie losgetreten hat. „Wir haben jetzt 85 Helfer für die Typisierungsaktion“, freut sich Britta Jäschke, „das sollte reichen.“ Und noch am Abend wird die Zahl auf „mehr als 100“ korrigiert. Ob Spieler der...