Grassel Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich das Kind bereits aus eigener Kraft auf die Insel in der Mitte des Teichs gerettet.

Junge bricht durch das Eis in den Grasseler Sauteich ein

Am Samstagnachmittag rückte die Feuerwehr gegen 15 Uhr zu einem Rettungseinsatz zum Grasseler Sauteich aus. Dort war ein Junge (Jahrgang 2009) durch das Eis gebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte er sich bereits auf die Insel in der Mitte des Teichs gerettet. Die Feuerwehrleute brachten das Kind anschließend per Boot zurück ans Ufer und übergaben es nach kurzer Behandlung den Eltern. Laut einem Feuerwehrsprecher ist der Junge mit dem Schrecken davongekommen.