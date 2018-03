Drei Chöre begeistern

Am Ende übertrumpfte der starke Applaus in der St.-Nikolaus-Kirche am Sonntagabend die bis dahin gehörte Musik sogar noch an Lautstärke. Die Chöre Taktlos, Tonart und die Cocos waren einzeln und gemeinsam aufgetreten und hatten das altehrwürdige Kirchengemäuer gerockt. Gospel und vor allem Popsongs...