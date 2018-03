Dietrich Willeke ist seit 2012 Geschäftsführer von Claas Braunschweig im Gewerbegebiet Waller See mit neuen und gebrauchten Landmaschinen.

Zu Claas Bittners Aufgaben zählt bereit sin der Ausbildung die Fehleranalyse beim Traktor, also das Auslesen von Fehlercodes der Fahrzeugelektrik mit dem Computer.

Walle Im Standort Waller See bei Braunschweig werden Kunden, Azubis und Monteure mit der neuesten Landtechnik vertraut gemacht.

Claas Bittner schraubt am Schlepper Claas Arion

Ob seine Eltern mit der Namensgebung den Karriereweg ihres Sohnes unbewusst vorgegeben haben? Claas Bittner ist Auszubildender bei Claas Braunschweig im Waller Gewerbegebiet. Der 18-Jährige will Mechatroniker für Land- und Baumaschinentechnik werden. Ein Beruf, der Verständnis für modernste Technik und zugleich handwerkliches Können voraussetzt.

Allein mit Schraubenschlüssel und gutem Gehör kommen Landmaschinenmechaniker bei der modernen Landtechnik heutzutage nicht mehr weit. Selbstfahrende Traktoren, Häcksler und Feldbearbeitung per Computer haben in der Landwirtschaft längst Einzug gehalten. Deshalb vertreibt Claas Braunschweig nicht nur neue und gebrauchte Landmaschinen sowie Reparaturen und Service, sondern hat auf seinem Gelände in Walle auch einen eigenen Schulungsbereich errichtet. „In unserer Academy schulen wir unsere Monteure, Azubis und Kunden“, sagt Geschäftsführer Dietrich Willeke.

Das Einzugsgebiet reicht 250 Kilometer weit. Für einige Schulungen reisen Teilnehmer aus ganz Deutschland an. „Die Landtechnik stellt den Landwirt heute vor andere Herausforderungen, vor allem das Einstellen der Maschinen“, erklärt Willeke. „Es ist aber kein Hexenwerk, man muss nur wissen, wie es geht.“

Auch die Einsätze auf dem Acker und die Werkstattarbeit haben sich verändert. „Die Fehlersuche funktioniert heute über den Computer statt mit dem Gehör“, sagt der ehemalige Vorführfahrer. „Das geht natürlich viel schneller.“ Auch die Ansprüche an seine Mechaniker sind größer. „Sie müssen nicht nur Mechanik, sondern auch Elektrik und Elektronik beherrschen.“

Dieses Wissen muss sich auch Claas Bittner aneignen. Der Lehrling im zweiten Ausbildungsjahr ist in der Landwirtschaft groß geworden. „Auch mein Vater hat den Beruf gelernt“, sagt der 18-Jährige. Nach einem Praktikum bei Claas in Walle stand für Claas fest, dass er hier gerne anfangen möchte. „Ich wollte schon gern in der Region bleiben“, berichtet der Braunschweiger. „Für die Einstellung hat der Papa schon mit dem Namen gesorgt“, wirft Chef Dietrich Willeke schmunzelnd ein.

Dreieinhalb Jahre dauert die Ausbildung zum Mechatroniker für Land- und Baumaschinentechnik. „Das erste Jahr war ich in der Schule zum Aufbaujahr und jetzt im zweiten und dritten Jahr bin ich vier Tage die Woche im Betrieb und einen Tag in der Schule“, erzählt Bittner. Im Mai und Juni steht die erste Zwischenprüfung an. Die Übernahmeaussichten bei einem erfolgreichen Abschluss sähen für ihn nicht schlecht aus, sagt Willeke. „Das muss dann nicht immer Braunschweig sein, denn ich muss auch an meine anderen drei Filialen denke, die ich betreue“, sagt der Bad Harzburger.

Doch bis dahin steht für Bittner erst einmal lernen und Erfahrungen sammeln auf dem Programm. Sein aktueller Schwerpunkt: Sicherheitsinspektion am Schlepper. „Das heißt zum Beispiel bestimmte Schrauben austauschen“, erklärt der Azubi. Zu seinem Arbeitsalltag gehört auch die Fehleranalyse beim Traktor, also das Auslesen von Fehlercodes der Fahrzeugelektrik mit dem Computer. Der Beruf Mechatroniker für Land- und Baumaschinentechnik vereint also den Umgang mit modernster Technik und das traditionelle Schrauber-Handwerk miteinander.

CLAAS AM WALLER SEE Claas Braunschweig ist seit 2012 im Waller Gewerbegebiet beheimatet. Neue und gebrauchte Mähdrescher, Häcksler und Traktoren werden hier vertrieben. Insgesamt arbeiten 26 Mitarbeiter und 3 Auszubildende im Vertrieb, Service und Büro in Walle. Die Filiale gehört zu einem von fünf Claas-Gebrauchtwarenzentren in Deutschland. Die Hälfte der gebrauchten Fahrzeuge wird deutschlandweit vertrieben, die andere im Ausland. anv