Endlich repariert jemand Rasenmäher und Sägen

80, 90, 30 – nein, das sind nicht die Modelmaße von Felix Jörke, sondern die künftige Quadratmeteranzahl seiner neuen Werkstatt, des Verkaufraums und des Wintergartens. Der Jungunternehmer aus Rolfsbüttel vergrößert seinen Betrieb für Garten- und Forstgeräte. Im April will er seinen neuen Stihl-Shop offiziell vorstellen.

Mit 15 Quadratmeter fing erst im Januar 2017 alles an. Damals eröffnete der heute 24-Jährige mit seiner Werkstatt für Gartenkleingeräte auf dem Hof seiner Großeltern in Rolfsbüttel. Wenige Monate später erweiterte er sein Geschäft um 80 Quadratmeter. Omas und Opas Scheune muss dafür herhalten. Dass endlich jemand in der Region Rasenmäher und Kettensägen repariert, spricht sich schnell rum – nicht nur bei Privatkunden, sondern auch bei Gewerbetreibenden. Außer dem Reparaturservice bot Jörke nach kurzer Zeit auch Ersatzteile und Neuware an. „Mit Stihl als Partner habe ich die Möglichkeit, einen Verkaufsshop zu errichten“, freut sich Jörke.

Um die ganze Produktpalette anbieten zu können, wird seit Januar eifrig gebaut. „Die Werkstatt wird größer und bekommt eine Hebebühne, das erleichtert die Arbeit mit den Rasentraktoren“, berichtet Jörke. „Die Scheune mit 90 Quadratmetern dient dann als reine Verkaufsfläche.“ Die neue Glasfront wird Jörke Garten und Forst auch optisch aufwerten.

Dass sich sein Ein-Mann-Betrieb so schnell entwickelt, hätte der Rolfsbüttler nicht gedacht. „Am Anfang habe ich mich schon gefragt, ob es die richtige Entscheidung war“, resümiert Jörke. „Aber als ich nach sechs Wochen Maschinen vom Händler beziehen konnte und bei Husqvarna Fachhändler für Service geworden bin, ging es schnell bergauf.“ Gut, dass auch die Familie hinter ihm stehe.

Der gelernte Mechatroniker für Land- und Baumaschinen schloss erst im März 2016 seine Meisterschule ab und studierte zunächst Maschinenbau an der TU Braunschweig. „Als ich eines Tages mal wieder zwölf Kilometer fahren musste, um Ersatzteile für meine Kettensäge zu besorgen, kam mir die Idee zur Selbstständigkeit“, verrät Jörke. Das Studium hat er mittlerweile an den Nagel gehängt. Seine Selbstständigkeit ist nun ein Vollzeitjob – sechs Tage die Woche.

Auch das Angebot hat sich erweitert. Neben Verkauf von Gebraucht- und Neuware sowie Reparaturen von Garten- und Forstgeräten ist Felix Jörke inzwischen viel außerhalb des Ladens unterwegs. „Ich mache den kompletten Service für die Mähroboter, sprich neben Verkauf auch die Installation vor Ort und Wartung“, so der Jungunternehmer. Vor allem die moderne Rasenmäher-Technik hat es ihm angetan. „Rasenmäher fand ich schon als Kind interessant“, erinnert sich Jörke und wagt einen Blick in die Zukunft: „Ich plane, einen Mitarbeiter einzustellen“, kündigt der 24-Jährige an. „Wenn ich beispielsweise zur Installation eines Mähroboter beim Kunden bin, muss ich währenddessen den Laden schließen.“ Mit einem Mitarbeiter wäre das Problem gelöst.

Doch bis es so weit ist, steht erst einmal der Umbau an. „Bis 14. April muss alles fertig sein und ordentlich aussehen“, so Jörke. „Dann machen wir unseren Stihl-Testtag.“ Interessierte können dann Geräte wie Motor- oder Akkusägen testen oder eine Heckenschere in die Hand nehmen.