Samstag brennt das Osterfeuer in Eickhorst

Eickhorst Das Osterfeuer in Eickhorst organisiert der SC-Eichhörnchen am Samstag, 31. März. Das Osterfeuer wird am Osterfeuerplatz, Feldweg südlich vom Wellbusch abgebrannt. Ab 18 Uhr gibt es Stockbrotbraten, fgegen 19.30 wird das Feuer angezündet.