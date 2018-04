Missionare aus Peru in Meine

Meine Die evangelische St.-Stephani-Kiche in Meine lädt für Sonntag, 8. April, von 10 Uhr an zu einem besonderen Gottesdienst ein. Das deutsch-peruanische Ehepaar Uta und Felipe Salazar wird die Predigt halten und mit vielen Bildern über seine Arbeit im Auftrag der Marburger Mission in Peru berichten....