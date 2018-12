Einbruch in Schwülper: Diebe nutzen Terrassentür als Einstieg

Schwülper. Aus der Doppelhaushälfte in der Straße Zuckerberg stehlen die Unbekannten am Freitag Bargeld, Schmuck und Notebooks. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Zu einem Einbruch ist es am Freitag in der Zeit zwischen 15.30 und 21.57 Uhr in der Straße „Zuckerberg“ in Schwülper gekommen. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür einer Doppelhaushälfte auf und gelangten so ins Innere. Das teilt die Polizei mit.

Dort durchsuchen die Diebe die Räume und stehlen Diebesgut im Wert von 3500 Euro – unter anderem Bargeld, zwei Notebooks und Schmuck.

Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen und Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten dies an die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer (5371) 9800 zu melden.