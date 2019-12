Feuerwehr rettet 38-Jährige in Groß Schwülper aus der Oker

Glücklich ist eine Personenrettung einer 38-jährigen Frau aus Groß Schwülper aus der Oker in der Nähe der Tennishalle ausgegangen. Die Frau ging am Samstagnachmittag mit ihrem Hund an der Oker spazieren – da fiel ihr Vierbeiner in den Fluss. Beim Rettungsversuch stürzte die 38-Jährige selbst in die Oker.

Die Frau war stark unterkühlt

Einige Helfer konnten den Hund aus dem Wasser ziehen. Die Frau aber brauchte Hilfe – und bekam sie von der Feuerwehr. „Ein Feuerwehrkamerad ging mit einem Neopren-Vollschutzanzug gesichert in die Oker. Die Frau wurde gerettet und dem Team des Rettungswagen übergeben“, berichtet Einsatzleiter und Gemeindebrandmeister Peter Chlebik. Die 38-Jährige war stark unterkühlt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Groß Schwülper, Meine und wegen der Ortskenntnis auch Didderse mit rund 40 Kräften.