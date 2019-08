Christian Voges und Esna Sahin sind Majestäten in Rethen

Dieses Mal stimmte alles. Nach etlichen vergeblichen Anläufen traf Christian Voges die Scheibe am Besten und wurde beim Schützenfest in Rethen zum neuen König proklamiert. Drei Tage feierten das Schützenkorps am Sportplatz ein gelungenes Fest und freute sich über zahlreiche Besucher.

Mit einem 382,3-Teiler landete Voges den goldenen Schuss und löste damit den letztjährigen Schützenkönig Hansi Geppert ab, der dem Königshaus als Kleiner König erneut angehört. Bei den Damen gelang Esma Sahin als Anfängerin eine Überraschung. Völlig überwältigt übernahm sie das Zepter der Damenkönigin. Das Königshaus komplettieren Marie Engelhard (Kleine Damenkönigin), Heinrich Kremling (Seniorenkönig), Sven Berger (Schwarzer König), Alissa Paul (Jugendkönigin), Lilly Maaß (Kleine Jugendkönigin), Linus Scholz (Kinderkönig) und Lucy Maaß (Kleine Kinderkönigin).

Beim Rethen-Cup hatte das Team Dreckige Rinne I mit 395 Ringen die Nase vorn. Mit nur einem Ring Rückstand landete die Feuerwehr auf dem zweiten Platz. In der Einzelwertung des Rethen-Cups wurde auch der Volkskönig ermittelt. Hier machte David Rolfs vom Jugendclub das Rennen.

Zum Auftakt der drei tollen Tage war der Jugendclub Gastgeber der sehr gut besuchten Zeltdisco. Tags drauf tanzten die Besucher zur Musikauswahl von DJ Andre Lohmann durch die Nacht. Zum Ausklang standen am Sonntag zuerst das Katerfrühstück und am Nachmittag eine Kaffeetafel mit Zaubershow auf dem Programm.