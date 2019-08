Mitarbeiter der Jugendwerkstatt Gifhorn bauen neuen Bootsanleger

Die ersten Bohlen liegen schon parat: Derzeit bauen Mitarbeiter der Jugendwerkstatt Gifhorn den Bootsanleger in Didderse neu auf. Zwei Jahre lang war in Didderse kein vernünftiger Einstieg in den Paddel- und Ruderspaß möglich. „Als die Brücke saniert wurde, wurde der alte Steg völlig zerstört“,...