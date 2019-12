In einer Küche brannte Fett in einer Bratpfanne

Großeinsatz für die Feuerwehren im Papenteich: am Donnerstag gegen 16.20 Uhr wurde sie zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Okerstraße in Rothemühle gerufen. Nach Polizeiangaben hatte ein Bewohner in der Küche Fett in einer Pfanne erhitzt, das unerwartet brannte. Der Bewohner...