Geothermie-Fachmann Christopher Kauert war am Umbau der Kita in Walle beteiligt.

Knapp 400.000 Euro musste der Rat der Gemeinde Schwülper in einem zweiten Nachtragshaushalt verpacken, was aber nur ein formaler Akt gewesen sei, wie Bürgermeister Uwe-Peter Lestin auf Anfrage mitteilte: „Im ersten war das Geld für den Umbau der Kita in Walle vergessen worden.“

Gleichzeitig hat das Gremium die Liquiditätsgrenze auf 2,3 Millionen Euro erhöht – sprich: auf das Doppelte. In dieser Höhe dürfte die Gemeinde Kredite aufnehmen, was der Corona-Zeit geschuldet ist. Tatsächlichen Bedarf an Darlehen habe die Gemeinde zurzeit aber nicht. Lestin: „Wir haben gerade einen Kredit aufgenommen, der stand aber schon im Haushalt 2019.“ Die bisher gute finanzielle Lage und große Reserven hätten dazu führen können, dass Schwülper diesen gar nicht in Anspruch hätte nehmen brauchen – wenn es Corona nicht gegeben hätte. Zwischen Schunter- und Hafenstraße will ein Bauherr seine Steine setzen – im bebauungsplanlosen Gebiet. Deshalb haben die Ratsmitglieder erst einmal eine Veränderungssperre verhängt. Nun muss der Bauwillige warten, bis die Gemeinde ihre Vorgaben für das Areal „Verlängerung Bruchkamp“ festgelegt hat. „Im Brink“ heißt die neue Straße im Baugebiet „Bornheide III“. Das ist das Gelände auf dem ehemaligen Volkswagen-Areal mit Martin Winterkorn einstiger Villa. Die Straße stellt die Verbindung zum Wohngebiet „Bornheide“ II her.