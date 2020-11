Welche Ausgaben kann die Samtgemeinde trotz klammer Kassenlage stemmen und welche nicht? Das war die Schlüsselfrage im Samtgemeindebauausschuss. Auf der Tagesordnung standen 30 Vorhaben, zu denen die Politik eine Empfehlung abgeben musste. Nur vereinzelt setzte das Gremium den Rotstift an. Stattdessen wurden mehrfach Verschiebungen auf 2022 empfohlen.

Grundschule Adenbüttel muss Abstriche auf der Wunschliste hinnehmen

Die größten Abstriche auf ihrer Wunschliste muss die Grundschule Adenbüttel hinnehmen: Mittel für den Kauf eine Nestschaukel sowie den Austausch der Küchenzeile soll es erst 2022 geben. Der Antrag auf Errichtung einer flexiblen Trennwand für die Aula wurde aus Brandschutzgründen abgelehnt. Mehrheiten gab es für die Beschaffung von Sonnenschutzvorhängen und die Erneuerung der Sandkiste. Insgesamt sind dafür 18.000 Euro veranschlagt.

Grundschule Schwülper: Rohrleitungen sollen ausgetauscht werden

An der Grundschule Schwülper sollen Mittel für den Austausch der Rohrleitungen und den Einbau einer Belüftungsanlage in der Jungentoilette (50.000 Euro) sowie für Verdunklungsgardinen (12.500 Euro) bereitgestellt werden. Aus dem laufenden Etat soll es 10.000 Euro für Spielgeräte für den im Umbau befindlichen Pausenhof geben. Bis absehbar ist, was das Vorhaben kostet, wird der Schulantrag auf Sitzflächen im Forum auf Eis gelegt. Grünes Licht gab es zudem für den Antrag der Schulleitung auf Errichtung einer Laufbahn und Sprunggrube für 55.000 Euro auf dem rückwärtigen Schulgelände. Hintergrund ist, dass der Pachtvertrag für den bisherigen Schulsportplatz ausläuft.

Kontrovers diskutiert und mit zwei Gegenstimmen befürwortet wurde die Erhöhung des Zuschusses für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen vor der Grundschule um 3900 auf 10.100 Euro.

7500 Euro für eine Doppelflügeltür in der Sporthalle der Grundschule Meine

Erst 2023 soll die mit 7500 Euro veranschlagte Doppelflügeltür in der Sporthalle der Grundschule Meine ausgetauscht werden. Statt für die Bedarfsermittlung der Sanierung des Schulsportplatzes allein auf einen Sachverständigen zu setzen, sollen Gemeinde, Samtgemeinde und Landkreis bei einem Ortstermin mit dem Fachmann beraten sollen, was gebraucht und in welcher Reihenfolge umgesetzt wird. Die Anträge der Grundschule Vordorf für den Umbau der Mensa und eine neue Schließanlage (insgesamt 10.000 Euro) wurden befürwortet, ebenso der Antrag der Oberschule Papenteich auf Umgestaltungen im Außenbereich. Die Mittel dafür werden auf zwei Jahre verteilt.

Feuerwehren erhalten Zuschüsse

Auch die Feuerwehren gehen nicht leer aus. Geld für die Beschichtung der Fahrzeughalle in Wedesbüttel sowie die Beseitigung der Schäden an der Fassade der Feuerwehrzentrale Meine soll noch 2020 fließen. Über den Zeitpunkt des Einbaus einer Brandmeldeanlage dort, soll der Feuerausschuss beraten. Ebenfalls dorthin verwiesen wurden Anträge der Ortswehr Didderse, etwa für den Bau eines Geräteschuppens. Ein mehrheitliches Nein gab es für den Antrag der Wehr Rothemühle auf Einrichtung eines Büroraums. „Das ist auch in Anbetracht des anstehenden Neubaus erfolgt“, sagte Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn.