Arztpraxis in Didderse schließt, kein Nachfolger in Sicht

Manche Papenteicher und viele Didderser waren am Wochenende überrascht von dem, was im Dorf die Runde machte: Das Medizinerpaar Annette und Joachim Meding hätten ihre Praxis in der Hauptstraße „ohne Vorankündigung“ am Freitagnachmittag geschlossen. Die Angestellten hätten ihre Kündigungen erhalten, heißt es in einer Mail eines Patienten an unsere Redaktion und: „Viele stehen vor der geschlossenen Tür.“ Der Arzt selbst hat Verständnis für die Aufregung, widerspricht aber dem Vorwurf der Spontanität – noch hat die Praxis geöffnet.

Vor dem Haus an Dorf- und Kreisgrenze stehen am Mittwochmorgen tatsächlich fünf Patienten in einer Warteschlange vor der Tür. Aber sie ist nicht verschlossen. Eine von Medings Assistentinnen öffnet sie und sagt: „Hallo Klaus, du wolltest deine Akte haben, richtig?“ Drinnen am Anmeldetresen sind noch zwei Kolleginnen und suchen eben solche Akten heraus, drucken Rezepte, telefonieren – in der Praxis herrscht ein geschäftiges Treiben, wie eh und je. Und doch ist alles ganz anders: „Wie lange bleibt ihr denn noch?“, fragt eine Frau. „Wir wissen es auch noch nicht genau“, ist die Antwort. „Na, wir sehen uns ja vielleicht noch öfter in der Apotheke.“ Es ist ein permanentes Abschiednehmen .

Das Dorf verliert ein wichtiges Stück Infrastruktur

Seit 18 Jahren praktizierten Medings in der jetzigen Praxis, weiß Bürgermeister Randolf Moos . „Als wir von der Schließung hörten, waren wir wie vor den Kopf gestoßen, erschüttert.“ Nach der Volksbank verliere der Ort erneut ein Stück wichtiger Infrastruktur. Gleich am Montag habe er mit dem Arzt Kontakt aufgenommen, um zu erfahren, was der Grund ist.

Aber Moos erfuhr dasselbe, wie Joachim Meding gegenüber unserer Zeitung am Mittwoch selbst erklärt: „Ich bin 63 Jahre alt und gehe in Rente .“ Das habe er nie verheimlicht und der kassenärztlichen Vereinigung schon vor einem halben Jahr angekündigt, zuletzt noch einmal in einem Brief im Oktober. Eine anstehende Operation seiner Frau sei nun ausschlaggebend gewesen, den Wechsel genau jetzt zu vollziehen. Im Laufe des nächsten Jahre hätte es eh sein müssen, so Meding: „Der Pachtvertrag für die Praxis endet am Endes des Jahres 2021.“ Für die Patienten der mittelgroßen Praxis tue es ihm leid, sagt der Allgemeinmediziner , aber: „Wir sehen keine andere Möglichkeit.“

Die Suche nach einem Nachfolger war erfolglos

Und ein Nachfolger ? „Wir als Gemeinde hätten sicherlich geholfen“, so Bürgermeister Moos. Er wolle sich auch noch einmal an die kassenärztliche Vereinigung wenden. „Es wird keinen Nachfolger geben“, sagt Meding jedoch. „Wir haben es immer versucht, aber keinen Erfolg gehabt.“ Mit dem auslaufenden Mietvertrag sei es in dieser Praxis ohnehin nicht mehr möglich.

Unangenehm für die Patientinnen und Patienten: Sie müssen sich nun einen neuen Arzt suchen. Doch nicht alle nehmen mal eben spontan eine größere Zahl auf. Meding: „Die Kollegen in der Umgebung wollen sich nun zusammensetzen, um zu beraten, wie sie das auffangen können.“

Mitarbeiter geben die Patientenakten heraus

Zurzeit geben die Mitarbeiter alle Patientenakten heraus – die Anforderung dazu könne einfach zusammen mit einer Telefonnummer in den Briefkasten geworfen werden. „Wir schauen uns die Menschen, die zu uns kommen, aber auch noch an und schreiben Rezepte . Auch für Notfälle sind wir erreichbar.“ Ein Enddatum möchte der 63-Jährige für sich und seine Frau nicht nennen. Die Kollegen seien bis kommenden Mittwoch da.