Die Polizei - Helfer in der Not. Diesmal ging es um eine Uhr.

Ehrlicher Finder gibt teure Uhr bei Polizei in Meine ab

Ein ehrlicher Finder (31) aus Groß Schwülper hat am Mittwoch den Beamten der Polizei Meine eine Herrenarmbanduhr, die er zuvor in Braunschweig gefunden hatte, übergeben. In der Hoffnung, den Eigentümer zu finden, ließen die Beamten nichts unversucht, teilt die Polizei mit.

Uhr ist eine Sonderanfertigung

Da es sich bei der Uhr um eine limitierte Sonderanfertigung handelte, konnte über eine individuelle Gravur auf der Rückseite ein Juweliergeschäft ermittelt werden, das die Uhr vor einigen Jahren verkauft hatte. So konnte der Kontakt zu dem damaligen Käufer hergestellt werden.

74-jähriger Braunschweiger hatte Uhr verloren

Dieser, ein 74-jähriger Braunschweiger, konnte sein Glück kaum fassen, als sein Telefon klingelte und ihm mitgeteilt wurde, dass er seine Uhr bei der Polizei Meine abholen könne. Die Armbanduhr hat einen Neuwert von 3000 Euro. Für den Eigentümer ist der ideelle Wert jedoch kaum zu beziffern, schließlich war die Uhr einst ein Geschenk seiner Ehefrau.

