Polizei sucht Zeugen für Parkplatzrempler in Groß Schwülper

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall vom vergangenen Freitag gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Groß Schwülper. Die Verursacherin erschien bei der Polizeidienststelle in Meine, um ihre Beteiligung an dem Unfall anzuzeigen. Nach ihren Angaben habe sie mit ihrem Auto auf dem Parkplatz gestanden und habe, nachdem sie losgefahren sei, noch einmal angehalten, da sie vermutete, dass sie das neben ihr stehende Fahrzeug touchiert habe. Sie habe dann festgestellt, dass ihr Pkw einen Schaden an der Stoßstange vorne rechts aufweise. Die Frau kann sich lediglich daran erinnern, dass ein schwarzes Auto neben dem ihren gestanden habe. Um Hinweise bittet die Polizei in Meine unter (05304) 91230.

red