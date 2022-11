Schwülper. Drei siebte Klassen der OBS Papenteich nehmen am Projekt funky teil und fragen beim Redakteursbesuch genau nach

Drei siebte Klassen der Oberschule Papenteich nehmen für vier Wochen am funky-Projekt unserer Zeitung teil.

funky Schüler aus Schwülper erhalten Blick in den Journalisten-Alltag

Wie bringt man einen Interviewpartner dazu, aus dem Nähkästchen zu plaudern? Woher kommen die Themenideen? Und wann ist eigentlich Redaktionsschluss?

Drei siebte Klassen der Oberschule Papenteich haben Projektredakteurin Ida Wittenberg bei einem Redakteursbesuch gehörig ausgefragt und viel über den Beruf des Journalisten erfahren. Die Schülerinnen und Schüler nehmen in den kommenden vier Wochen am Projekt funky teil und schlüpfen selbst in die Rolle des Reporters.

Medienkompetenz steht im Mittelpunkt

Funky – das Medienprojekt unserer Zeitung – unterstützt Lehrkräfte der 3. bis 12. Klasse bei der Vermittlung von Medienkompetenz im Unterricht. Es hilft Schülerinnen und Schülern, sich souverän durch die Informationsflut zu navigieren und schult dabei ganz nebenher ihre Lese- und Schreibfähigkeiten.

Alle drei Klassen der OBS Papenteich bilden nun in den kommenden Wochen ihre eigenen Redaktionen. Sie schlüpfen in die Rolle des Reporters, gehen auf Recherche und arbeiten intensiv mit der Zeitung. Zum Start haben sie sich dafür angeschaut, wie die Zeitung aufgebaut ist, welche Ressorts und Themen es gibt und besprochen, wie man an Ideen und Gesprächspartner für die Artikel kommt. Auch eigene Presseausweise haben die Klassen gestaltet.

Presseausweise sind wichtig für die Recherche

„Der Presseausweis ist unser Nachweis, dass wir wirklich als Journalisten tätig sind, und er erleichtert uns an vielen Stellen die Recherche. Wir können damit zum Beispiel einen Zutritt im Landtag beantragen, wenn wir über politische Themen schreiben möchten“, erklärte Wittenberg.

Auch eine Video brachte die Redakteurin mit und gab damit einen Einblick hinter die Kulissen des Medienhauses in Braunschweig. So gab es nicht nur einen virtuellen Rundgang durch das Haus, sondern auch die verschiedenen Arbeitsbereiche neben der Redaktion wurden vorgestellt.

wit

