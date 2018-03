Schwerverletzter bei Auseinandersetzung in Goslar

Goslar Bei einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zehn zum Teil bewaffneten Personen ist am späten Sonntagabend in Goslarer ein Mensch schwer verletzt worden. Er schwebte vorübergehend in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Erst ein Großaufgebot an Beamten habe die Auseinandersetzung im Ortsteil Oker beenden können. Zehn Menschen wurden vorübergehend festgenommen. Ein Verdächtiger ist noch in Gewahrsam. Zum Hintergrund der Auseinandersetzung und zur Identität der Beteiligten machte die Polizei zunächst keine Angaben.

