In Goslar gestohlener Luxuswagen vor polnischer Grenze entdeckt

Goslar Der Bundespolizei ist auf der Autobahn A4 ein mutmaßlicher Autoschieber ins Netz gegangen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war einer Streife am Samstag ein Luxus-Geländewagen aufgefallen, der mit falschen Kennzeichen in Richtung polnische Grenze unterwegs war. Bei der Kontrolle des Fahrers und des Wagens habe sich herausgestellt, dass das Auto in der Nacht zum 27. April in Goslar im Harz gestohlen worden und zur Fahndung ausgeschrieben war. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 29 Jahre alten Fahrer. dpa

