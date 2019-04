Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei. In Goslar mussten Spezialkräfte zugreifen, nachdem ein mann sich in seiner Wohnung verbarrikadiert hatte und mit einer Bombe und einer Schusswaffe drohte (Symbolbild).

Goslar. Nach einem Nachbarschaftsstreit in Goslar verschanzt sich ein Mann in seiner Wohnung und droht mit Bomben und Schusswaffen. Spezialkräfte greifen zu.

Mann verbarrikadiert sich in Goslar und droht mit Bombe

Ein 51-Jähriger hat sich am Dienstagabend im Goslarer Stadtteil Oker in seinem Haus verbarrikadiert, Polizisten angegriffen und mit der Zündung einer Bombe gedroht. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten gegen 19.35 Uhr von einem anderen Bewohner des Mehrparteienhauses gerufen. Ein Nachbar hätte versucht, seine Wohnungstür einzutreten - mutmaßlich wegen vorheriger Streitigkeiten.

Als die Beamten eintrafen, bewarf der Beschuldigte sie mit Flaschen und verbarrikadierte sich in seiner Wohnung. Er behauptete, dass die Flaschen mit brennbaren Flüssigkeiten gefüllt seien und er weitere in seiner Wohnung aufbewahre, um eine Sprengung herbeizuführen. Außerdem habe er eine Schusswaffe, behauptete der Mann, um bei einem Zugriff notfalls einen Polizisten mit in den Tod zu nehmen.

Die Polizei schenkte dem nach eigenen Recherchen Glauben und zog Spezialkräfte hinzu. Diese drangen nach mehrstündigen erfolglosen Verhandlungen schließlich in die Wohnung ein. Der Täter drohte zunächst noch mit einer Bombenattrappe, konnte dann aber überwältigt werden.