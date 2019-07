Leiche im Landkreis Goslar entdeckt

Liebenburg. Am Feldweg hinter dem Gelände der Grube Ida in Liebenburg-Othfresen (Landkreis Goslar) wurde am Mittwochnachmittag eine männliche Leiche entdeckt.

Schrecklicher Fund in der Feldmark: Am Feldweg hinter dem Gelände der Grube Ida in Liebenburg-Othfresen (Landkreis Goslar) wurde am Mittwochnachmittag eine männliche Leiche entdeckt. Aufgrund der Kleidung, die der Tote trug, geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Jogger handelt, erklärte Reiner Siemers, Sprecher der Polizeiinspektion Goslar, gegenüber der Goslarschen Zeitung.

Todesursache ist unklar

Hinweise zur Todesursache gibt es bislang nicht. „Aufgrund der Umstände gibt es derzeit keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung“, sagte Siemers. Unklar blieb gestern auch die Identität des Toten sowie die Frage, wer ihn fand und wie lange der Leichnam dort lag.

Die Kommentarfunktion wurde für diesen Artikel deaktiviert.