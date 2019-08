Am Abend wurde der leblose Körper des 59-Jährigen in etwa fünf Meter Tiefe gefunden und aus der Innerstetalsperre geborgen (Archivbild).

59-Jähriger aus Bernburg starb beim Baden in Goslar

Ein 59-Jähriger aus Sachsen-Anhalt ist beim Baden in der Innerstetalsperre in Niedersachsen ums Leben gekommen. Zeugenaussagen zufolge wollte der aus Bernburg/Saale stammende Mann die Talsperre vom Ostufer zum Westufer durchschwimmen, wie die Polizei in Goslar mitteilte.

Rettungstaucher bergen Leiche aus fünf Meter Tiefe

Etwa bei zwei Drittel der Strecke ging er am Sonntagnachmittag unter. Andere Badegäste suchten sofort nach ihm – jedoch erfolglos. Dann waren Rettungstaucher der Freiwilligen Feuerwehr und des DLRG im Einsatz. Am Abend wurde der leblose Körper des 59-Jährigen in etwa fünf Meter Tiefe gefunden und geborgen. Die Todesursache wird noch ermittelt. dpa

