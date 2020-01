Tödliche Kollision: 19-Jähriger stirbt nach Unfall im Harz

An der Papenhöhe auf der Nebenstrecke von Herzberg nach Osterode noch vor der Abfahrt Düna ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr in der Frühe ein tödlicher Verkehrsunfall.

Ein Pkw-Fahrer war aus Herzberg kommend mit seinem Passat nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Straßenbaum geprallt. Der 19-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Laut Polizei ist die Unfallursache noch ungeklärt, die Ermittlungen laufen. Die Straße musste für den Verkehr mehrere Stunden lang gesperrt werden.