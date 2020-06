Thale. An der Rosstrappe in Thale brennt es seit Montag. Hubschrauber werden wegen des Terrains seit Dienstagmorgen eingesetzt.

Harz: Wald an Rosstrappe in Thale brennt seit 24 Stunden

Wegen eines Feuers in einem schwer zugänglichen Waldstück an der Rosstrappe in Thale (Landkreis Harz) haben die Rettungskräfte auch einen Hubschrauber eingesetzt. Der Brand in der Nähe des beliebten Ausflugsziels war nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärter Ursache am Montagnachmittag ausgebrochen.

Dienstagnacht musste der Löschvorgang abgebrochen werden