Motorradfahrer verunglückt im Harz – Biker im Krankenhaus

Das schöne Wetter lockt derzeit viele Motorradfahrer auf die Straßen. Besonders der Harz ist bei den Bikern sehr beliebt. Leider kommt es hier immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. So auch am Samstagmittag in der Innenstadt von Wernigerode.

Motorradunfall im Harz: Biker muss ins Krankenhaus

Nach ersten Angaben der Polizei waren ein Motorrad und ein Pkw an dem Unfall beteiligt. Der Crash soll sich während eines Überholvorgangs ereignet haben, wobei die genauen Umstände noch unklar sind. Der Biker kam mit Verletzungen in ein nahe liegendes Krankenhaus. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B244 zwischen dem Holfelder Platz und dem Christianental in beide Richtungen für etwa zwei Stunden voll gesperrt.