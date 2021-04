„Bauer sucht Frau“-Teilnehmer Bauer Maik aus Steina ist tot

Der Galloway-Züchter Maik, bekannt aus der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“, ist im Alter von 50 Jahren in seiner Heimat in Bad Sachsa verstorben. Das meldete der Fernsehsender unter Berufung auf dessen Frau zuerst. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Bauer Maik aus Steina nahm an RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ teil

Bauer Maik hatte im Jahr 2007 erfolglos an der Kuppelshow des Privatsenders teilgenommen. Allerdings wurde seine spätere Frau durch die Sendung an Maik erinnert – sie hatten sich schon zwei Jahre zuvor kennengelernt. Daraufhin funkte es zwischen den beiden und 2008 heirateten sie.

Maik und Judith: Auch zehn Jahre später sehr glücklich

Auch zehn Jahre später zeigte sich das Paar in einem Interview mit RTL glücklich: „Judith ist das größte Glück, was ich habe“, sagte Maik. Und auch Judith schwärmte in höchsten Tönen von ihrem Liebsten. „Es ist schön, dass man jemanden an der Seite hat, der einem nach zehn Jahren noch das Gefühl gibt, die Liebe des Lebens gefunden zu haben. Mein Maik ist der Richtige für mich“.

Ein weiterer Bericht folgt.